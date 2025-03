Trump will am Dienstag genaue Zollhöhen für Mexiko und Kanada festlegen

HQ

Präsident Donald Trump wird am Dienstag die Zollsätze für Mexiko und Kanada festlegen, wobei seine Regierung andeutet, dass sich der ursprünglich geplante Satz von 25 % noch ändern könnte (via Reuters).

Handelsminister Howard Lutnick räumte ein, dass die Situation im Fluss sei, und betonte, dass die Zölle zwar sicher seien und wie geplant umgesetzt würden, ihre genauen Zahlen und möglichen Ausnahmen jedoch noch Verhandlungssache seien.

Die Entscheidung folgt auf eine Woche gemischter Signale von Trump, der zuvor eine Frist bis zum 2. April gesetzt hatte, bevor er die Umsetzung am Dienstag bekräftigte. In der Zwischenzeit plant Trump auch, die Zölle auf chinesische Waren zu verdoppeln, es sei denn, Peking stoppt den Fentanyl-Handel in die Vereinigten Staaten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Handelsmaßnahmen entwickeln werden.