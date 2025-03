Trump will 80.000 Seiten über die Ermordung von John F. Kennedy veröffentlichen

HQ

In den stillen Hallen des Nationalarchivs der Vereinigten Staaten, in denen die bestgehüteten Geheimnisse der Geschichte unter dem Gewicht jahrzehntelanger Spekulationen und Intrigen aufbewahrt werden, rückt ein lang erwarteter Moment näher.

Am Dienstag wird Donald Trump rund 80.000 Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlichen und damit ein Wahlversprechen einlösen, Transparenz in eines der am meisten untersuchten Ereignisse in der amerikanischen Geschichte zu bringen.

Die Veröffentlichung, die auf eine Anordnung folgt, die kurz nach Trumps Amtsantritt unterzeichnet wurde, hat die Debatten darüber neu entfacht, ob die Akten neue Details über die Beteiligung von Lee Harvey Oswald oder das Wissen der CIA über seine Aktivitäten vor der Schießerei in Dallas enthüllen werden.

Während Autoritäten wie Larry Sabato, der ein Buch über das Attentat geschrieben hat, davor warnen, dass die Dokumente das etablierte Narrativ von Oswalds Alleingang ändern werden, hat die Veröffentlichung bei Verschwörungstheoretikern Hoffnung geweckt.

Einer von ihnen ist Robert F. Kennedy Jr., ein prominenter Umweltanwalt und Sohn von Senator Robert F. Kennedy, der die CIA öffentlich beschuldigt hat, eine Rolle beim Tod seines Onkels gespielt zu haben – eine Behauptung, die der Geheimdienst wiederholt als haltlos und unbegründet zurückgewiesen hat.

Die Dokumente könnten auch Licht auf Oswalds Reise nach Mexiko-Stadt Wochen vor dem Attentat werfen, wo er die sowjetische Botschaft besuchte, was Fragen darüber aufwirft, was die Geheimdienste zu dieser Zeit wussten.