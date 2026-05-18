Trump warnte vor einer "Revolution" in den USA, falls der Irankrieg weitergeht

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US-Präsident Donald Trump ist vielleicht nicht daran interessiert, den Krieg im Iran zu beenden, aber es wird angenommen, dass er mit einer "Revolution" konfrontiert sein könnte, wenn er den Konflikt fortsetzt. Zumindest laut der ehemaligen Verbündeten Marjorie Taylor Greene, die sagte, dass Trump wahrscheinlich auf erheblichen Widerstand stoßen wird, falls amerikanische Stiefel auf den Boden stoßen.

Das ist nicht wirklich überraschend, und doch scheint laut Sky News Trump nicht zu glauben, dass er derjenige sein sollte, der zurückweicht. Er sagte in einem kürzlichen Beitrag auf Truth Social, dass die Iraner "sich SCHNELL bewegen sollten, sonst wird nichts mehr von ihnen übrig bleiben". Es wird angenommen, dass Trump am Wochenende auch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen hat.

Wir sind seit Beginn des Iran-Krieges 80 Tage vergangen, und obwohl es Bemühungen gab, den Konflikt zu beenden, scheint keine der Parteien bereit zu sein, bei ihren Bedingungen nachzugeben. Im April wurde ein Waffenstillstand angekündigt, doch anhaltende Drohungen von US-Seite haben deutlich gemacht, dass es sich bestenfalls um einen vorläufigen Waffenstillstand handelt.

Wie der Präsident, der seine Kampagne mit den Kriegen nicht mehr geführt hat, beweist, dass er Kriege ziemlich mag, scheint es tatsächlich, dass seine politische Unterstützung bald schwinden könnte, wenn er den Iran-Konflikt weiter eskaliert.