Trump warnt Selenskyj vor Rückzieher beim Mineralien-Deal

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einer Erklärung an Bord der Air Force One am Sonntag erklärte US-Präsident Donald Trump, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versuche, sich aus dem Geschäft mit den Vereinigten Staaten über kritische Mineralien zurückzuziehen.

Trump warnte auch vor schwerwiegenden Konsequenzen, sollte die Ukraine sich entscheiden, das Abkommen zu verlassen, und betonte, dass dies "große, große Probleme" schaffen würde. Das Abkommen, das Seltenerdmineralien betrifft, stand im Mittelpunkt der laufenden Diskussionen.

Trump merkte weiter an, dass Selenskyj zwar die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wünsche, eine solche Aussicht aber unwahrscheinlich bleibe. Im Moment bleibt abzuwarten, ob der Mineralien-Deal wie geplant stattfinden wird oder sich unter diesem wachsenden Druck auflöst.