Trump warnt Russland und stellt sich in UN-Rede hinter Israel

Viele haben darauf gewartet, was Trump bei dieser UN-Ansprache sagen würde. Jetzt, in einem feurigen Auftritt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, hat Trump viele Dinge gesagt. Zunächst warnte er Moskau vor weitreichenden wirtschaftlichen Maßnahmen, wenn es sich nicht auf eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine zubewegt, und forderte die europäischen Partner auf, die gleichen Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig wies er die Forderung nach einem palästinensischen Staat zurück und forderte eine feste Annäherung an Israel und forderte ein sofortiges Abkommen in Gaza, das an die Freilassung der Geiseln geknüpft ist. Trump kritisierte auch die globale Migrationspolitik, bezeichnete sie als Bedrohung für die Stabilität und lehnte die internationalen Klimabemühungen ab, die er als fehlgeleitete Priorität bezeichnete. Seine Äußerungen markierten eine Rückkehr zum konfrontativen Ton seiner ersten Präsidentschaft und signalisierten einen schärferen Bruch mit der multilateralen Agenda, auf die viele Staats- und Regierungschefs gehofft hatten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!