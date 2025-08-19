Trump warnt Putin vor Widerstand gegen das Friedensabkommen mit der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine e. US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass Wladimir Putin möglicherweise nicht bereit sei, ein Friedensabkommen über die Ukraine anzustreben, und davor gewarnt, dass ein solcher Widerwille den russischen Staatschef in eine schwierige Lage bringen könnte.

"Wir werden in den nächsten Wochen etwas über Präsident Putin herausfinden... Es ist möglich, dass er keinen Deal machen will", sagte Trump, der zuvor vor zusätzlichen Sanktionen gegen Russland und Länder, die sein Öl kaufen, gewarnt hatte, wenn Putin es versäume, den Frieden zu verfolgen.



Nach einem Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington sagte US-Präsident Donald Trump, er erwarte in den kommenden Wochen Klarheit über die Absichten Moskaus, schloss aber erneut einen Einsatz amerikanischer Truppen auf ukrainischem Boden aus.

Selenskyj begrüßte die Gespräche als einen Schritt nach vorne, aber Analysten wiesen darauf hin, dass die Sicherheitsgarantien vage bleiben und die Kämpfe vor Ort keine Anzeichen einer Entspannung zeigen. Da sich die europäischen Staats- und Regierungschefs hinter Kiew versammeln und Russland seine Angriffe ausweitet, bleibt der Weg zum Frieden ungewiss.