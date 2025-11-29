Trump warnt die Fluggesellschaften, "sich von Venezuela fernzuhalten"

HQ

US-Präsident Donald Trump forderte die Fluggesellschaften am Samstag auf, den venezolanischen Luftraum zu meiden, und erklärte ihn in einem Beitrag in den sozialen Medien als "vollständig geschlossen", was sofort Spekulationen über bevorstehende US-Angriffe befeuerte.

Die Warnung kam zwei Tage nachdem Trump andeutete, er sei bereit, Operationen auf venezolanischem Boden zu starten, um Drogenhändler ins Visier zu nehmen. Obwohl die Vereinigten Staaten keine Befugnis haben, den Luftraum eines anderen Landes abzuschalten, wird diese Botschaft die Fluggesellschaften wahrscheinlich verunsichern, Unsicherheit bei Reisenden schaffen und den Druck auf Nicolás Maduro erhöhen, den Washington als "Drogenterrorist" bezeichnet.

Von Mar-a-Lago aus forderte Trump " Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenhändler" auf, sich vom Himmel über und um Venezuela fernzuhalten. Trotz dieser Erklärung haben die US-Behörden kein Flugverbot erlassen, und der kommerzielle Verkehr setzte sich am Samstagmorgen fort.

Nicolás Maduro // Shutterstock

Die jüngste Empfehlung der FAA, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, forderte Fluggesellschaften auf, aufgrund der steigenden Spannungen und militärischen Aktivitäten in der Region "Vorsicht walten zu lassen".

Trumps Äußerungen kommen, während die Vereinigten Staaten im Rahmen der "Operation Southern Spear", einer Kampagne gegen mutmaßliche Drogenschmuggelschiffe, ihre größte militärische Präsenz seit Jahrzehnten seit Jahrzehnten aufbauen. Der Einsatz umfasst die USS Gerald R. Ford und ihre Einsatzgruppe, nachdem monatelange tödliche Einsätze auf See stattgefunden hatten.

Am Donnerstag signalisierte Trump eine neue Phase im Wahlkampf und sagte, die US-Truppen würden "sehr bald an Land handeln" – eine Äußerung, die als möglicher Vorbote von Angriffen in Venezuela interpretiert wird.

Maduro, der seit einer umstrittenen Wahl im vergangenen Jahr zunehmendem Druck ausgesetzt ist, wirft Washington vor, zu planen, ihn von der Macht zu entfernen. US-Beamte behaupten, er führe das Cartel de los Soles und haben das Kopfgeld auf ihn auf 50 Millionen Dollar erhöht.

Dennoch hat Trump auf mögliche Diplomatie hingewiesen, wobei Berichte nahelegen, dass die beiden Führer kürzlich eine Terminvereinbarung für ein Treffen besprochen haben. Für den Moment bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten.