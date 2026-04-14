Trump warnt, dass iranische Schiffe, die sich der US-Blockade nähern, "sofort beseitigt werden"

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US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass alle iranischen "Schnellangriffs"-Schiffe, die sich der neu verhängten US-Seeblockade nähern, "sofort eliminiert werden", was eine weitere Eskalation der Spannungen signalisiert.

Die Warnung erfolgt, während Washington Beschränkungen für Schiffe, die in den Iran ein- und auslaufen, durchsetzt – Teil einer umfassenderen Bemühung, Teheran nach ins Stocken geratenen Verhandlungen unter Druck zu setzen. Trump sagte, die USA würden Iran nicht erlauben, die Welt zu "erpressen", und bezog sich dabei auf die Kontrolle über die Schifffahrt in der Straße von Hormus.

In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump, dass die verbleibenden iranischen Marinefähigkeiten (insbesondere kleinere, schnelle Angriffsboote) ins Visier genommen würden, wenn sie sich US-Streitkräften nähern. Er beschrieb potenzielle Angriffe als "schnell und brutal" und zog Vergleiche mit früheren US-Seeoperationen gegen mutmaßliche kriminelle Schiffe.

Der Iran behält trotz schwerer Verluste durch seine konventionelle Marine asymmetrische Fähigkeiten durch seine Revolutionsgarden, darunter kleine Angriffsboote, Minen und andere Taktiken, die darauf abzielen, den Schiffsverkehr in der Region zu stören.

Die Warnung folgt auf gescheiterte Gespräche zwischen US- und iranischen Beamten in Islamabad, wodurch der fragile Waffenstillstand ungewiss wird. Washington hat bekräftigt, dass es kein Abkommen akzeptieren wird, das Iran die Entwicklung von Atomwaffen erlaubt.