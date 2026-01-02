Trump warnt, dass die USA eingreifen werden, falls der Iran Demonstranten tötet: "Wir sind bereit und bereit zu gehen."

HQ

US-Präsident Donald Trump hat Iran eine scharfe Warnung ausgesprochen und erklärt, dass Washington "bereit und bewaffnet" sei, einzugreifen, falls die iranischen Behörden friedlichen Demonstranten schaden. Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund einer Woche weit verbreiteter Demonstrationen im ganzen Iran, befeuert durch sich verschlechternde wirtschaftliche Bedingungen und einen starken Wertrückgang des Rial.

In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump: "Wenn der Iran friedliche Demonstranten erschießt und gewaltsam tötet, was ihre Gewohnheit ist, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen." Er gab keine weiteren Details darüber bekannt, welche Maßnahmen die Vereinigten Staaten ergreifen könnten.

Die iranischen Behörden reagierten umgehend. Ali Larijani, ein ranghoher Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, warnte, dass jede Einmischung der Vereinigten Staaten die Region destabilisieren und amerikanische Interessen schädigen würde. "Trump sollte wissen, dass eine US-Einmischung in diese interne Angelegenheit bedeuten würde, die gesamte Region zu destabilisieren und Amerikas Interessen zu zerstören", sagte Larijani.

Die Unruhen begannen in Teheran unter Ladenbesitzern, die über die fallende Währung verärgert waren, und breiteten sich rasch auf Studenten und andere Städte aus, mit Gesängen gegen die geistliche Führung Irans. Viele Demonstranten fordern das Ende von Khameneis Herrschaft, während einige eine Rückkehr zur Monarchie fordern. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagte, er werde den "legitimen Forderungen" der Bürger folgen, doch der Generalstaatsanwalt warnte, dass jeder Versuch, Instabilität zu schaffen, mit einer "entschlossenen Reaktion" beantwortet werde.