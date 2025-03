Trump warnt amerikanische Landwirte vor neuen Zöllen auf importierte Agrarprodukte

HQ

Präsident Donald Trump kündigte am Montag auf seiner Social-Media-Plattform neue Zölle auf importierte landwirtschaftliche Produkte an, die am 2. April in Kraft treten sollen (via Reuters).

Er forderte die amerikanischen Landwirte auf, sich auf eine Steigerung der inländischen Produktion vorzubereiten, um den Bedarf des Landes zu decken, da ausländische Produkte mit höheren Zöllen konfrontiert sein werden. Während Trump die Handelsbeziehungen mit verschiedenen Ländern – darunter Kanada, Mexiko und China – verschärft hat, fügt seine jüngste Entscheidung dem anhaltenden Handelskrieg eine neue Wendung hinzu.

Diese Zölle sollen laut Trump die illegale Einwanderung und den Handel mit Fentanyl eindämmen und die Produktion in den Vereinigten Staaten ankurbeln. Im Einzelnen ist noch unklar, welche Produkte betroffen sein werden, so dass Fragen zu möglichen Ausnahmen oder breiteren Auswirkungen auf die Landwirtschaft der Vereinigten Staaten offen bleiben.