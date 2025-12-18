Trump verwandelt Porträts des Weißen Hauses in politische Angriffe auf Obama und Biden

HQ

Donald Trump hat eine stille Tradition des Weißen Hauses in eine direkte politische Aussage verwandelt, indem er neue Tafeln unter Präsidentenporträts anordnet, die offen seine demokratischen Vorgänger angreifen.

Barack Obama und Joe Biden

Beamte des Weißen Hauses präsentierten diese Woche überarbeitete Ausstellungen entlang dessen, was sie heute den "Presidential Walk of Fame" nennen, mit Beschreibungen, die weniger wie historische Zusammenfassungen und mehr wie Trumps Social-Media-Beiträge klingen. Der ehemalige Präsident Joe Biden wird als "mit Abstand der schlechteste Präsident in der amerikanischen Geschichte" bezeichnet, während Barack Obama als "eine der spaltendsten politischen Figuren" beschrieben wird, die je ein Amt innehatten. Die entlang der Westflügel-Kolonnade angebrachten Tafeln spiegeln dauerhaft Trumps persönliche Urteile wider. Bidens Eintrag geht noch weiter und behauptet, er habe sein Amt nach "der korruptesten Wahl, die je in den Vereinigten Staaten erlebt wurde" angetreten. Obamas Präsidentschaft wird dafür kritisiert, den Affordable Care Act verabschiedet zu haben, der spöttisch in "Unaffordable Care Act" umbenannt und für demokratische Verluste im Kongress verantwortlich gemacht wird.

Bill Clinton und Hillary Clinton

Auch Bill Clintons Bilanz wird geschwächt, wobei die Verdienste für die legislativen Erfolge größtenteils den Republikanern zugeschrieben werden. Eine Zeile hebt Trumps eigenen Sieg 2016 hervor und merkt an, dass Hillary Clinton "die Präsidentschaft an Präsident Donald J. Trump verloren hat!"

Ronald Reagan

Im Gegensatz dazu erhalten republikanische Präsidenten eine lobende Behandlung. Ronald Reagans Tafel lobt ihn als "The Great Communicator" und behauptet sogar, Reagan sei persönlich ein Fan von Trump gewesen – ein Kompliment, das Trump ebenso erwidert.

Biden als Autopen

In einem besonders provokativen Schritt wurde Bidens Porträt vor einiger Zeit ganz entfernt und durch ein Bild eines Autopen ersetzt, was auf republikanische Behauptungen anspielte, dass Mitarbeiter häufig Dokumente in seinem Namen unterschrieben.

Neugestaltung des Weißen Hauses

Die Reform ist Teil von Trumps umfassenderen Bemühungen, das Weiße Haus nach seinem Bild umzugestalten. Die Änderungen erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender Kritik an Trumps Rhetorik im Allgemeinen, darunter Gegenreaktionen auf Äußerungen, die er nach der Ermordung des Filmemachers Rob Reiner und seiner Frau gemacht hat, sowie während die Vereinigten Staaten zunehmendem Druck auf auslaufende Gesundheitszuschüsse im Zusammenhang mit dem Affordable Care Act ausgesetzt sind – demselben Programm, das nun auf der Obama-Plakette verspottet wird.