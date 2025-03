Trump verteidigt aggressiven Start und löst Spaltung im Kongress aus

HQ

In einer Rede voller Triumph und Trotz erklärte Präsident Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten zurück seien, und pries seine weitreichenden Zölle, den Personalabbau der Regierung und seine harte Einwanderungspolitik als Beweis für den schnellen Wandel seiner Regierung an (via Reuters).

In einer rekordverdächtigen 100-minütigen Rede vor dem Kongress, der längsten Präsidentenrede vor dem Kongress in der modernen Geschichte der USA, lobte er den Milliardär Elon Musk für die Aufdeckung angeblicher Betrügereien der Regierung und verteidigte seinen abrupten Stopp der Militärhilfe für die Ukraine, der Schockwellen durch die europäischen Verbündeten geschickt hat.

Trumps Vorstoß für neue Zölle, darunter eine Abgabe von 25 Prozent auf Mexiko und Kanada, erschütterte die Finanzmärkte weiter und verstärkte die Sorgen über Inflation und mögliche Rezessionsrisiken. Während seine republikanischen Anhänger jubelten, verließen die Demokraten aus Protest die Straße und hielten Schilder hoch, auf denen sie den autoritären Wandel anprangerten.

Die Rede, die von Angriffen auf seinen Vorgänger Joe Biden und dem Versprechen geprägt war, den Bundeshaushalt durch Steuersenkungen und Ausgabenkürzungen auszugleichen, zeigte Trumps kämpferischen Stil – einen, der seine Basis weiter aufrüttelt, während er die Gemäßigten verprellt. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich seine Politik auswirken wird.