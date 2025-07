Trump verspricht Patriot-Raketen für die Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump Pläne an, Patriot-Luftabwehrsysteme in die Ukraine zu schicken, und sagte, dass der russische Präsident Wladimir Putin "nett redet, aber dann bombardiert er alle am Abend".

"Wir werden ihnen Patrioten schicken, die sie dringend brauchen, denn Putin hat wirklich viele Menschen überrascht. Er redet nett und bombardiert dann abends alle. Aber da gibt es ein kleines Problem. Ich mag es nicht", sagte Trump vor Reportern.

Mit Blick auf die Übernahme der Kosten für die Raketen durch die Europäische Union fügte Trump hinzu: "Wir werden ihnen im Grunde verschiedene sehr hochentwickelte militärische Ausrüstung schicken. Sie werden uns zu 100 Prozent dafür bezahlen, und das ist die Art und Weise, wie wir es wollen."

Obwohl er die Menge nicht spezifizierte, betonte Trump, dass die Europäische Union den Vereinigten Staaten die vollständige Rückerstattung für die Ausrüstung erstatten werde. Dies kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sein Ton gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angesichts der festgefahrenen Waffenstillstandsgespräche immer kritischer wird.