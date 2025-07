Trump verspricht mehr defensive Unterstützung für die Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, dass die Vereinigten Staaten zusätzliche Verteidigungswaffen in die Ukraine schicken werden, und reagierte damit auf die verstärkten russischen Offensiven und die jüngste Kritik an den ausgesetzten Lieferungen.

"Wir werden noch ein paar Waffen schicken. Das müssen wir. Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", sagte Donald Trump zu Beginn eines Abendessens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor Reportern im Weißen Haus (erfahren Sie hier mehr über ihr Treffen).

"Sie werden jetzt sehr hart getroffen", fügte er hinzu. "Wir werden mehr Waffen schicken müssen, vor allem Verteidigungswaffen." In einer Erklärung bestätigte das US-Verteidigungsministerium später den Schritt, ohne jedoch im Detail anzugeben, welche Systeme geschickt werden sollen.