Trump schwört, die Migration aus "Dritte-Welt-Ländern" nach der Schießerei in DC "dauerhaft zu pausieren"

Trump hat erklärt, dass seine Regierung die Migration aus dem, was er "Dritte-Welt-Länder" nannte, "dauerhaft pausieren" werde und kündigte eine umfassende Wende in der US-Einwanderungspolitik an, nachdem ein Mitglied der Nationalgarde bei der Schießerei in der Nähe des Weißen Hauses ums Leben kam. Der Schütze, ein afghanischer Staatsangehöriger, kam 2021 im Rahmen eines Umsiedlungsprogramms, das nach dem Rückzug der USA aus Afghanistan gestartet wurde, in die Vereinigten Staaten ein.

Trump sagte, der Stopp werde Fälle abdecken, die unter der Biden-Regierung genehmigt wurden, und versprach, die Bundesleistungen für alle Nicht-Staatsbürger zu beenden. Er sagte außerdem, er plane, Migranten, die als Untergrabung der inländischen Stabilität gelten, zu "entnaturalisieren" und diejenigen abzuschieben, die als öffentliche Belastung oder Sicherheitsrisiko gelten.

"Dauerhafte Auswanderung aus "Dritte-Welt-Ländern pausieren"

Das Weiße Haus und die US-amerikanischen Einwanderungsbehörden äußerten sich nicht zu der Ankündigung. Früher am Tag sagten Beamte des Heimatschutzes, Trump habe eine Überprüfung der unter Biden genehmigten Asylverfahren und der Green Cards an Bürger von 19 Ländern angeordnet.

Beamte bestätigten, dass der Verdächtige, Rahmanullah Lakanwal, 29, 2021 legal ins Land eingereist ist und in diesem Jahr Asyl erhalten hat. Der Fall hat die Regierung bereits dazu veranlasst, die Bearbeitung von Einwanderungsanträgen afghanischer Staatsangehöriger einzustellen.

Trump sagte, seine übergeordnete Strategie werde sich darauf konzentrieren, das zu reduzieren, was er als "illegale und störende Bevölkerungsgruppen" bezeichnete, und fügte hinzu, dass "Reverse Migration" Teil des Plans sein werde. Seine Regierung hat bereits die Abschiebungsmaßnahmen in Großstädten verstärkt, wobei aktuelle ICE-Daten zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Inhaftierten keine strafrechtlichen Verurteilungen hatten.