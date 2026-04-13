Trump gelobt, eine Seeblockade der Straße von Hormus für alle Schiffe zu verhängen, die nach Iran fahren und zurück

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Die Regierung von Donald Trump hat eine umfassende Eskalation des Konflikts mit Iran angekündigt, wobei das US-Militär eine Seeblockade gegen den gesamten Seeverkehr zu und von iranischen Häfen beginnen wird.

Laut dem US Central Command (CENTCOM) tritt die Blockade am 13. April in Kraft und gilt für Schiffe aller Nationen, die in iranische Küstengebiete ein- oder ausfahren, einschließlich Häfen im Arabischen Golf und Golf von Oman. Schiffe, die durch die Straße von Hormus zu nicht-iranischen Zielen fahren, dürfen jedoch weiterhin passieren.

Dieser Schritt folgt auf ein Scheitern der Gespräche zwischen Washington und Teheran in Islamabad, die jedoch keine Einigung zur Verlängerung oder Festigung des fragilen zweiwöchigen Waffenstillstands erzielen konnten. Trump hat außerdem gewarnt, dass Schiffe, die Zölle an den Iran zahlen, Konsequenzen tragen könnten, während US-Streitkräfte sich darauf vorbereiten, Minen zu räumen, die Berichten zufolge in der Meerenge stationiert sind.

Iran reagierte mit deutlichen Warnungen, wobei Beamte erklärten, dass herannahende Militärschiffe als Verletzung des Waffenstillstands behandelt und mit Gewalt beantwortet werden könnten. Unterdessen bestehen die iranischen Führungskräfte darauf, offen für Verhandlungen zu bleiben, jedoch nur unter dem, was sie als faire und rechtmäßige Bedingungen bezeichnen.

Die Straße von Hormus bleibt ein kritischer Engpass für die weltweite Energieversorgung und bewältigt etwa 20 % der weltweiten Öllieferungen. Jede Störung birgt das Risiko eines weiteren wirtschaftlichen Schocks, da die Märkte bereits durch wochenlange Konflikte erschüttert wurden.