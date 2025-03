Trump verschärft den Handelskrieg mit Kanada und verdoppelt die Stahl- und Aluminiumzölle

HQ

In einer neuen Eskalation der Handelsspannungen kündigte Präsident Donald Trump am Dienstag an, dass die Vereinigten Staaten einen Zoll von 50 % auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada erheben und damit den zuvor geplanten Satz verdoppeln werden (via Reuters).

Der Schritt ist eine Reaktion auf die unerwartete und umstrittene Entscheidung Ontarios, einen Zoll von 25 Prozent auf Stromexporte in die Vereinigten Staaten zu erheben, eine Maßnahme, die bei amerikanischen Beamten und Branchenführern Empörung ausgelöst hat.

Trump erklärte in einem Beitrag auf Truth Social, dass seine Regierung auch Kanada auffordern werde, die von ihm als überhöhte Zölle auf amerikanische Milchprodukte bezeichneten Zölle abzuschaffen, und warnte, dass die Nichteinhaltung ab dem 2. April zu noch höheren Abgaben auf kanadische Autos führen könnte.

Er deutete außerdem an, einen nationalen Notstand für die Elektrizität in den betroffenen Gebieten auszurufen, und bezeichnete die Pattsituation als ein weiteres Beispiel für unfaire Handelspraktiken, die der amerikanischen Industrie schaden. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Kanada auf diese jüngste Eskalation reagieren wird.