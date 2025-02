Trump verrät, er habe mit Putin telefoniert: "Er will, dass die Menschen aufhören zu sterben"

HQ

Während eines kürzlichen Interviews an Bord der Air Force One am Freitag, den 8. Februar 2025, teilte Präsident Donald Trump Einzelheiten über seine laufenden Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verhandeln.

Trump drückte seine tiefe Besorgnis über die Todesopfer des Konflikts aus, den er als "Blutbad" bezeichnete und das hätte vermieden werden können, wenn er im Amt gewesen wäre. Der Präsident machte deutlich, dass er immer ein gutes Verhältnis zu Putin gepflegt habe und glaube, dass es dem russischen Führer wirklich wichtig sei, das sinnlose Töten zu stoppen.

Trump betonte den tragischen Verlust junger Soldaten, von denen viele leicht mit seinen eigenen Söhnen verglichen werden könnten, und wies darauf hin, dass dieser Krieg zum Tod von "jungen, schönen Menschen" geführt habe, die nicht auf so sinnlose Weise sterben müssten.

Trump verriet zwar nicht, wie oft er und Putin miteinander gesprochen haben, versicherte aber der New York Post, dass sie in regelmäßigem Kontakt stehen. "Er will, dass die Menschen aufhören zu sterben", sagte Trump mit Blick auf Putins offensichtlichen Wunsch, den Konflikt zu beenden.

Der Präsident machte keinen Hehl aus seinem Wunsch, die Kämpfe sofort zu beenden, und betonte, dass jeden Tag mehr Menschenleben verloren gehen und jeder Augenblick, der vergeht, es schwerer erträglich macht. Trump plant auch, nächste Woche mit Selenskyj zu sprechen.

Wir wissen bereits, dass Trump die Seltenen Erden der Ukraine im Austausch für Hilfe haben möchte. Trump hielt sich jedoch über die Einzelheiten seiner Strategie bedeckt und wies darauf hin, dass er einen konkreten Plan habe, aber noch nicht bereit sei, ihn offenzulegen.

Er fügte hinzu, dass die Situation zwar katastrophal sei, sein Ziel aber darin bestehe, den Krieg schnell zu beenden, und wies darauf hin, dass sich die Welt noch mehr Leid nicht leisten könne. Vorerst bleibt abzuwarten, ob diese Gespräche zu einem Durchbruch führen werden oder ob es weiterer Verhandlungen bedarf, um diesen Konflikt zu lösen.