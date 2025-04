Trump verlängert die Verkaufsfrist für TikTok um weitere 75 Tage

HQ

Bevor Donald Trump ins Amt zurückkehrte und Präsident der Vereinigten Staaten wurde, war eine der letzten Amtshandlungen seines Vorgängers die Unterzeichnung eines Gesetzes, das bedeutete, dass das in chinesischem Besitz befindliche TikTok an einen US-Käufer verkauft werden musste oder der Betrieb im Land verboten wurde. Als Trump die Macht übernahm, begann er mit den Bemühungen, TikTok zu "retten", indem er ein 75-Tage-Fenster für einen solchen Deal öffnete, aber das wurde nie verwirklicht.

Da Trump TikTok in den USA eindeutig nicht verbieten will, hat der Präsident nun eine zweite 75-Tage-Frist eingeleitet, in der die sozialen Medien verkauft werden müssen, um zu verhindern, dass sie im Land verboten werden. Während viele zweifellos die immens beliebte Plattform aufschnappen wollen, wird wahrscheinlich nicht das gleiche Maß an Besorgnis und Dringlichkeit gelten, da das Risiko, dass TikTok gesperrt wird, offensichtlich nicht so ernst ist, wie einst wahrgenommen.

Diese Verlängerung wurde von Trump selbst auf seiner Plattform Truth Social bekannt gegeben, wo er feststellt: "Der Deal erfordert mehr Arbeit, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Genehmigungen unterzeichnet werden, weshalb ich eine Executive Order unterzeichne, um TikTok für weitere 75 Tage am Laufen zu halten."

Glaubst du, dass irgendjemand einsteigen und TikTok von der aktuellen Muttergesellschaft ByteDance kaufen wird?

