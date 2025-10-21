Trump verlagert den Fokus von Venezuela und droht Kolumbien mit Zöllen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Trump den Druck auf Kolumbien verschärft und damit gedroht hat, die Zölle zu erhöhen und die Hilfe wegen angeblicher Verwicklung in den Drogenhandel auszusetzen. Dies geschah, nachdem Trump die kolumbianischen Behörden als unfähig bezeichnet hatte, den Handel nicht zu bekämpfen. Die Spannungen nahmen nach einem US-Angriff auf ein karibisches Schiff zu, von dem Washington behauptete, es sei mit Rebellen verbunden, obwohl Petro darauf bestand, dass es einer einheimischen Familie gehörte. Unterdessen signalisierte das kolumbianische Außenministerium, dass es sich um internationale Unterstützung bemühen werde, und bezeichnete die Äußerungen als ernsthaften Affront und erhöhte die Unsicherheit in der regionalen Sicherheit und in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien.