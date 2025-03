Trump kündigt Zölle von 25 % auf Autoimporte in die USA an Neue Zölle heizen die Spannungen an, während sich die Länder auf Gegenmaßnahmen vorbereiten.

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat einen Zoll von 25 Prozent auf importierte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge angekündigt, der am 3. April in Kraft treten soll, was den anhaltenden globalen Handelskrieg erheblich verschärft und die internationalen Wirtschaftsbeziehungen weiter belastet. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Fahrzeugpreise in die Höhe treiben und die Produktion verlangsamen wird, mit erheblichen Auswirkungen auf die globalen Automobilhersteller, darunter die in Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada und Deutschland, die zu den wichtigsten Zulieferern des US-amerikanischen Automarktes gehören. Die Zölle sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Beseitigung des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten, wobei Trump andeutete, dass Vergeltungszölle von anderen Ländern folgen könnten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie dieser Zoll die internationalen Handelsbeziehungen und die wirtschaftliche Stabilität neu gestalten wird.