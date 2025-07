Trump verhängt neue Zölle auf Kupfer und brasilianische Waren

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch seine Zollkampagne verschärft und einen neuen Zoll von 50 % auf Kupferimporte in die Vereinigten Staaten und einen Zoll von 50 % auf Produkte aus Brasilien angekündigt, die beide am 1. August in Kraft treten sollen.

"Ich kündige einen 50-prozentigen Zoll auf Kupfer an, der am 1. August 2025 in Kraft tritt, nachdem ich eine robuste Bewertung der nationalen Sicherheit erhalten habe", sagte US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth Social. "Amerika wird wieder eine DOMINANTE Kupferindustrie aufbauen."

Trump verknüpfte die Kupfer-Maßnahme mit der nationalen Sicherheit, während die brasilianischen Zölle auf politische Spannungen und digitale Handelsstreitigkeiten zurückzuführen sind. Mehrere Partner wurden mit zusätzlichen Zollbriefen beschickt, und weitere Untersuchungen der brasilianischen Praktiken könnten zu weiteren Beschränkungen führen.