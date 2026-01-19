Trump verbindet Grönland mit dem Friedensnobelpreis: Fühlte sich nicht mehr verpflichtet, "rein an Frieden" zu denken

HQ

Donald Trump hat seine eskalierenden Drohungen, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, mit seinem Scheitern des Friedensnobelpreises in Verbindung gebracht, so ein außergewöhnliches Schreiben des US-Präsidenten an Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre.

In dem Brief, dessen Echtheit am Montag von Støre bestätigt wurde (über VG) sagte Trump, dass er sich nach seiner Übergangenheit für den Preis nicht mehr verpflichtet fühlte, "nur an Frieden" zu denken.

Wir wissen nicht, wie dies Trumps Entscheidung hätte beeinflussen können, das Territorium zu erobern (im echten Sinne wahrscheinlich nichts), aber die Äußerungen kommen, während Trump den Druck auf Grönland verstärkt und mit Zöllen gegen acht europäische Verbündete droht.

"Da Ihr Land beschlossen hat, mir den Friedensnobelpreis nicht zu verleihen, weil ich PLUS 8 Kriege verhindert habe, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken", sagte Trump und fügte hinzu, dass er nun "über das nachdenken könne, was gut und angemessen" für die Vereinigten Staaten ist.

Als Reaktion darauf sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, er habe "klar erklärt, auch gegenüber Trump, was allgemein bekannt ist: Der Preis wird von einem unabhängigen Nobelkomitee verliehen". Und selbst wenn der Preis vergeben wird (wie es María Corina Machado getan hat), kann der Status des Friedensnobelpreisträgers nicht übertragen werden...