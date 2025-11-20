Trump unterzeichnet ein Gesetz, das die Freigabe der Epstein-Akten anordnet

HQ

Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das das Justizministerium anweist, Akten im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freizugeben. Dies geschah nur einen Tag nachdem das Gesetz mit nahezu einstimmiger Zustimmung vom Kongress verabschiedet wurde.

Trump präsentierte die Entscheidung als Druck auf Transparenz und versuchte zugleich, hochrangige Demokraten mit Epstein in Verbindung zu bringen. Das Gesetz wurde nach monatelangen politischen Spannungen rund um den Zeitpunkt schnell vorangetrieben und gipfelte in einer dramatischen Wende, als der Präsident Anfang dieser Woche die Republikaner aufforderte, es zu unterstützen.

Der Kongress genehmigte die Maßnahme mit überwältigender Mehrheit, nachdem kürzlich mehr als 20.000 Dokumente aus Epsteins Nachlass veröffentlicht wurden, darunter Korrespondenz, die die Aufmerksamkeit seiner früheren Verbindungen in der US-Politik neu entfachte. Das Justizministerium hat noch nicht bestätigt, wie viel Material veröffentlicht wird oder wann die ersten Dokumente veröffentlicht werden, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten.