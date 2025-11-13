Trump unterzeichnet Abkommen zur Beendigung des längsten Shutdowns der US-Regierung in der Geschichte

HQ

Donald Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das den längsten Regierungsstillstand in der amerikanischen Geschichte beendet, nachdem das Repräsentantenhaus dafür gestimmt hatte, die Finanzierung der Bundesbehörden wiederherzustellen und Hunderttausende von Arbeitern zu bezahlen. Der 43-tägige Shutdown stoppte die Nahrungsmittelhilfe, brachte die Flugsicherung zum Erliegen und störte wichtige Wirtschaftsdaten.

Politische Folgen und Frustration in der Öffentlichkeit

Das Repräsentantenhaus verabschiedete das Finanzierungspaket mit 222 zu 209 Stimmen, wobei Trumps Unterstützung die Einheit der Republikaner trotz des Widerstands der Demokraten gegen den Mangel an Krankenversicherungszuschüssen sicherstellte. Das Abkommen, das bereits vom Senat gebilligt wurde, verlängert die Finanzierung bis zum 30. Januar, lässt aber ungelöste Debatten über das Gesundheitswesen und die Staatsverschuldung offen.

Trump nannte den Shutdown "keine Möglichkeit, ein Land zu regieren", da beide Parteien ohne klaren Sieg hervorgingen. Jüngsten Umfragen zufolge gaben 50 Prozent der Amerikaner den Republikanern die Schuld an der Pattsituation, während 47 Prozent den Demokraten die Schuld gaben.

Die Wiedereröffnung wird dazu beitragen, den Flugverkehr und die Lebensmittelprogramme vor dem Thanksgiving-Ansturm zu stabilisieren, aber einige Wirtschaftsdaten könnten nach Angaben des Weißen Hauses dauerhaft verloren gehen. Ökonomen schätzen, dass der Shutdown in jeder Woche des Ausfalls mehr als 0,1 % des BIP geschmälert hat, wobei die Verluste voraussichtlich allmählich ausgeglichen werden.