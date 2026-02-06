Trump unterstützt Japans Premierminister Takaichi vor der entscheidenden Wahl am Sonntag

HQ

US-Präsident Donald Trump hat der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi vor der Unterhauswahl am Sonntag seine "vollständige und uneingeschränkte Unterstützung" gegeben und erklärt, er freue sich darauf, sie nächsten Monat im Weißen Haus zu empfangen. Umfragen deuten bereits auf einen soliden Sieg für Takaichis Regierungskoalition hin, die ein neues Mandat für höhere Ausgaben und einen umfassenden Verteidigungsaufbau anstrebt.

Takaichi, Japans erste weibliche Premierministerin und eine Konservative, inspiriert von der britischen Margaret Thatcher, führt eine Koalition an, die voraussichtlich etwa 300 der 465 Sitze im Parlament gewinnen wird. Analysten sagen, dass Trumps Unterstützung, obwohl sie das Ergebnis kaum verändern wird, sowohl bei Wählern als auch bei Unternehmen in Japan Anklang finden wird, wo der US-Präsident weiterhin relativ beliebt ist und enge Beziehungen zu Washington als wirtschaftlicher und strategischer Vorteil gesehen werden.

Die Unterstützung erfolgt, während Takaichi mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert ist, darunter angespannte Beziehungen zu China und Unruhe an den Finanzmärkten wegen ihres Vorschlags, die Umsatzsteuer auf Lebensmittel auszusetzen. Obwohl ein entscheidender Sieg ihre Position bei Sicherheit und Diplomatie stärken könnte, bleiben Investoren gegenüber Japans hoher Schuldenlast skeptisch, was die Abstimmung am Sonntag nicht nur zu einem entscheidenden Test für die politische Stabilität, sondern auch für das wirtschaftliche Vertrauen macht...