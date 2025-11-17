Trump unterstützt die Veröffentlichung von Epstein-Akten

HQ

US-Präsident Donald Trump hat seinen Kurs geändert und die Republikaner aufgefordert, die Veröffentlichung von Akten mit Jeffrey Epstein zu unterstützen, nachdem er zuvor versucht hatte, diese öffentlich zu machen.

Dies erfolgt vor einer Abstimmung im Repräsentantenhaus, die für Dienstag angesetzt ist, bei der die wachsende republikanische Unterstützung für die Offenlegung Trump einen seltenen Rückschlag innerhalb seiner eigenen Partei zu bereiten drohte. In den letzten Tagen deuteten mehr republikanische Abgeordnete an, bereit zu sein, mit dem Präsidenten zu brechen, was Trump dazu veranlasste, einzugreifen und den inneren Aufstand einzudämmen.

Auf Truth Social bestand er darauf, dass "die Republikaner im Repräsentantenhaus für die Freigabe der Epstein-Dateien stimmen sollten" und behauptete, die Angelegenheit sei zu einer politischen Ablenkung geworden. Dieser Wechsel ist eines der deutlichsten Beispiele für Spannungen zwischen Trump und den republikanischen Kongressabgeordneten während seiner zweiten Amtszeit, da mehrere Mitglieder für mehr Transparenz in der langjährigen Klage drängen.