Trump unterstützt die Verhaftung des kalifornischen Gouverneurs inmitten des Konflikts um den Einsatz der Nationalgarde Newsom kündigt rechtliche Schritte an, da die Spannungen wegen der Einmischung der Bundesregierung in die Proteste in LA eskalieren.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine mögliche Verhaftung des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom ausgesprochen und damit den erbitterten Streit über die Entsendung von Nationalgarde-Truppen nach Los Angeles während der jüngsten Einwanderungsproteste verschärft.

Das könnte Sie interessieren: Russland greift Kiew und Odessa in der Nacht mit Drohnenangriffen an.

Der Gouverneur verurteilte den Schritt als verfassungswidrig (lesen Sie hier, was Newsom gestern sagte) und versprach, die Regierung vor Gericht herauszufordern. Trump wies die Kritik unterdessen zurück und bezeichnete die Proteste als Rechtfertigung für eine strengere Grenzpolitik. WASHINGTON - 22. Februar 2025: Präsident Donald Trump spricht, als er vom South Lawn ins Weiße Haus einzieht // Shutterstock