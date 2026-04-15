Trump unterstützt die Halo-Legende Martin O'Donnell bei der Kongresswahl in diesem Herbst

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Im Jahr 2024 berichteten wir, dass Bungies ehemaliger Komponist Martin O'Donnell für den Kongress in Nevada kandidiert. Damals hatte er keinen Erfolg und verlor, aber er versucht es bei der Wahl im Herbst noch einmal, und diesmal hat er stärkere Unterstützung.

Über X schreibt O'Donnell, dass er "wirklich geehrt ist, die Unterstützung von Präsident Donald J. Trump zu haben", und fährt fort, dass diese Unterstützung entscheidend für seine Entscheidung war, erneut zu kandidieren:

"Ich habe versprochen, auszusteigen, wenn Präsident Trump mich nicht unterstützt, damit die Republikaner keine Ressourcen für eine unnötige Vorwahl verschwenden."

Der Präsident selbst schreibt über Truth Social, dass es eine "große Ehre sei, den America First Patriot Marty O'Donnell zu unterstützen, der kandidiert, um die unglaublichen Menschen im 3. Kongressbezirk von Nevada zu vertreten", und er erklärt seine Unterstützung wie folgt:

"Marty O'Donnell ist ein Weltklasse-Komponist und Unternehmer, der die America-First-Politik kennt, die erforderlich sind, um TOLLE Arbeitsplätze zu schaffen, Steuern und Vorschriften zu senken, KEINE STEUER AUF TRINKGELDER ZU FÖRDERN, MADE IN THE U.S.A. voranzubringen und das goldene Zeitalter unserer Nation zu fördern."

Die Zwischenwahlen finden am 3. November statt, und dann werden wir sehen, wie es für O'Donnell läuft, der vielleicht am bekanntesten als Komponist (zusammen mit Michael Salvatori) aller Bungies Halo -Spiele sowie von Destiny ist. Nach einem schweren Zerwürfnis mit dem Studio verließ er das Unternehmen jedoch und konzentriert sich seitdem auf seine politische Karriere.