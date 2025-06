Trump und Xi werden voraussichtlich Gespräche über Handelsspannungen wieder aufnehmen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Wir wissen nun, dass US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping voraussichtlich bald miteinander sprechen werden, um die erneuten Spannungen über den Fluss kritischer Mineralien abzubauen, sagte Scott Bessent am Sonntag.

Die Vereinigten Staaten haben China vorgeworfen, bei früheren Handelszugeständnissen Rückzieher gemacht zu haben, was in den globalen Industriesektoren Besorgnis auslöste. Obwohl noch kein genaues Datum bestätigt wurde, deuten Top-Berater darauf hin, dass ein Gespräch unmittelbar bevorsteht, also bleiben Sie dran für weitere Updates.