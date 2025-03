Trump und Trudeau wollen inmitten wachsender Handelsspannungen Gespräche führen, so Quellen

HQ

Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump und der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch über die laufenden Handelsstreitigkeiten sprechen werden, nachdem Trump neue Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada verhängt hat, so Quellen (via Reuters).

Die Zölle, ein mutiger Schritt, der den jährlichen Handel von über 2,2 Billionen US-Dollar stören könnte, wurden eingeführt, nachdem Trump behauptet hatte, dass diese Länder nicht genug tun, um den Fluss von Fentanyl und verwandten Chemikalien in die Vereinigten Staaten zu verhindern.

Als Reaktion darauf reagierte Kanada schnell mit einem eigenen Maßnahmenpaket, das auf Waren im Wert von Milliarden von Dollar abzielte. Die wachsenden Spannungen haben die Tür für eine weitere Eskalation offen gelassen, wobei Trump weitere Zölle andeutete. Vorerst bleibt abzuwarten, wohin diese Gespräche führen werden.