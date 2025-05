Trump und Starmer kündigen Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien an, aber Zölle von 10 % bleiben

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich . US-Präsident Donald Trump und Premierminister Keir Starmer haben am Donnerstag ein neues Handelsabkommen begrüßt, das den Zugang zur Landwirtschaft moderat ausweitet und die Zölle auf US-Autoexporte nach Großbritannien senkt.

Trotz der Gewinne bleibt ein Zoll von 10 % auf britische Waren in Kraft, was für einige Sektoren eine Enttäuschung darstellt. Dieses Abkommen wird zwar als Schritt nach vorne angesehen, ist aber nur der Anfang von umfassenderen Verhandlungen, die sich in den kommenden Wochen entwickeln sollen. Schauen Sie sich ihr Treffen unten an.