Trump und Selenskyj werden voraussichtlich entscheidende Gespräche über den neuen Friedensplan für die Ukraine führen

Trump und Selenskyj bereiten sich in Washington auf Gespräche vor, während die Vereinigten Staaten und die Ukraine daran arbeiten, einen neuen 19-Punkte-Friedensplan abzuschließen, der darauf abzielt, den Krieg zu beenden. Das Treffen könnte diese Woche stattfinden, nach schwierigen Verhandlungen zwischen hochrangigen Beamten beider Seiten in Genf.

Der neue Rahmen ersetzt einen geleakten 28-Punkte-Entwurf, der ursprünglich von US- und russischen Beamten entwickelt wurde. Washington und Kiew einigten sich darauf, den Plan zu überarbeiten, nachdem Bedenken befürchtet wurden, dass die frühere Version Moskaus Forderungen an NATO, Territorium und die Reihenfolge einer Einigung zu nahe rückte.

Zentrale Themen liegen nun bei den beiden Präsidenten, darunter mögliche Landtausche und eine vorgeschlagene Sicherheitsvereinbarung mit den Vereinigten Staaten, der NATO und Russland. Selenskyj sagte, in Genf seien Fortschritte erzielt worden, warnte jedoch, dass wichtige Entscheidungen weiterhin "Führungsentscheidungen" erfordern.

Vorschlag der Vereinigten Staaten und Europas Gegenvorschlag

Außenminister Marco Rubio bezeichnete die Gespräche als den bisher stärksten diplomatischen Versuch, während ukrainische Beamte sagten, die Teams hätten eine "solide Konvergenz" erreicht. US-Verhandler, darunter Jared Kushner, waren Berichten zufolge mehreren ukrainischen Vorschlägen offen.

Unterdessen wies das Weiße Haus Behauptungen zurück, Washington bevorzuge Russland. Beamte sagten, die Vereinigten Staaten seien weiterhin entschlossen, beide Seiten gleichermaßen einzubinden und auf ein Abkommen zu drängen, das die Souveränität der Ukraine wahrt.

Parallele Diskussionen mit europäischen Beratern führten zu einem Gegenvorschlag, der Moskaus Einfluss auf das ukrainische Militär und westliche Institutionen einschränken sollte. Russland hat diese europäische Version bereits als "unkonstruktiv" abgetan.