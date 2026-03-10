Trump und Putin sprechen während eines Telefonats über Krieg und Frieden

HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Montag telefonisch mit US-Präsident Donald Trump und machte Vorschläge, die darauf abzielen, eine schnelle politische und diplomatische Lösung des Konflikts mit Iran zu erreichen, sagte der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, gegenüber Reportern. Das Gespräch wurde als "sehr substanziell" beschrieben und wird für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington von praktischer Bedeutung erwartet.

Putins Ideen für ein schnelles Ende des Krieges um den Iran basierten auf Kontakten, die er mit Führern der Golfstaaten, dem iranischen Präsidenten und anderen internationalen Persönlichkeiten hatte, sagte Ushakov. Trump gab seine Einschätzung der Entwicklungen in der laufenden US-israelischen Operation ab, und die beiden Staatschefs diskutierten auch umfassendere globale Themen, darunter die Lage in Venezuela im Zusammenhang mit den Ölmärkten.

Der Aufruf berührte auch den Krieg in der Ukraine, wobei Putin andeutete, dass die jüngsten russischen Gewinne die Verhandlungsführer Kiews zu einer Einigung ermutigen sollten. Trump bekräftigte laut dem Kreml-Mitarbeiter sein Interesse an einem schnellen Waffenstillstand und einer langfristigen Lösung des Ukraine-Konflikts.