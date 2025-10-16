Trump und Putin planen Überraschungsgipfel in Budapest

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. US-Präsident Donald Trump hat ein geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest angekündigt, nachdem er ein produktives Telefonat geführt hatte.

Die Entwicklung erfolgt kurz vor Selenskyjs Besuch im Weißen Haus, bei dem zusätzliche militärische Unterstützung diskutiert werden soll. Trumps versöhnliche Haltung hat in Europa erneut Besorgnis über die Unterstützung der USA für Kiew geweckt, insbesondere in Bezug auf Langstreckenwaffen.

Der Kreml bestätigte die Gespräche, während Ungarn den Gipfel trotz der zunehmenden Spannungen mit der Ukraine begrüßte. Gleichzeitig bereiten beide Seiten für die nächste Woche Verhandlungen auf niedrigerer Ebene vor, um die internationale Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnde diplomatische Landschaft zu richten.

Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!