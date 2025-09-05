Trump und Putin könnten sich bald wieder treffen, deutet der Kreml an

HQ

Erst vor einem Monat trafen sich Trump und Putin in Alaska. Nun könnten die Staats- und Regierungschefs Russlands und der Vereinigten Staaten in Kürze ein weiteres Treffen abhalten, wie der Kreml angedeutet hat. Die Beamten betonten, dass die Arbeitskontakte zwischen den beiden Seiten konsequent fortgesetzt werden, so dass bei Bedarf schnell Gespräche arrangiert werden können. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass, wenn die Präsidenten es für notwendig erachten, ihr Treffen sehr schnell organisiert werden kann. Genauso wie das Treffen in Alaska schnell organisiert wurde", sagte Peskow der Nachrichtenagentur Argumenty i Fakty und spielte damit auf den Gipfel vom Vormonat an. Möchten Sie, dass sich Trump und Putin wieder treffen?