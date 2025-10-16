Trump und Putin führen Gespräche vor Selenskyjs Besuch in Washington

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass US-Präsident Donald Trump nur einen Tag vor dem geplanten Besuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen hat. Die von Trump als langwierig bezeichnete Diskussion konzentrierte sich auf mögliche Schritte zur Beendigung des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Es wird erwartet, dass Selenskyj auf zusätzliche Militärhilfe drängen wird, da beide Seiten ihre Angriffe auf kritische Infrastrukturen intensivieren. Trump hat angedeutet, dass neue US-Waffen in Betracht gezogen werden könnten, wenn Moskau sich weigert, zu verhandeln. Das Weiße Haus hat sich noch nicht zum Ergebnis des Telefonats geäußert, aber die Spannungen in der Region bleiben hoch, da der Winter näher rückt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!