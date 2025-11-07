Trump und Orbán treffen sich in Washington, um über russisches Öl und Handel zu sprechen

HQ

US-Präsident Donald Trump trifft sich am Freitag in Washington mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, wobei sich die Gespräche voraussichtlich auf die Abhängigkeit Ungarns von russischem Öl und eine mögliche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbündeten konzentrieren werden.

Es ist das erste bilaterale Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern, seit Trump im Januar ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. Während beide eine harte Haltung zur Einwanderung teilen, gehen ihre Ansichten in der Energiepolitik stark auseinander. Trump hat die europäischen Länder aufgefordert, kein russisches Öl mehr zu kaufen, um Moskaus Kriegsfinanzierung zu drosseln, während Orbán sich weiterhin darauf verlässt, eine Position, die von der EU und der NATO kritisiert wurde.

Ungarn beantragt Ausnahmeregelungen, Trump will neue Abkommen ins Auge fassen

Orbán sagte, er hoffe, Ausnahmen von den US-Sanktionen gegen russische Energieunternehmen auszuhandeln und einen möglichen diplomatischen Weg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu erörtern. Vor dem Treffen sagte der ungarische Staatschef, er erwarte "freundliche und einfache Verhandlungen" mit Trump.

Das Weiße Haus deutete an, dass aus den Gesprächen neue Handelsabkommen hervorgehen könnten, und bezeichnete sie als eine Gelegenheit, die Beziehungen "über verschiedene Branchen hinweg" zu stärken. Trotz der Spannungen um Russland und China haben sich die Beziehungen zwischen Washington und Budapest unter Trump erwärmt, was durch die kürzliche Wiederherstellung des ungarischen Visafreiheitsstatus gekennzeichnet ist.