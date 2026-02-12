Trump und Netanjahu erzielen kein Abkommen über Iran

HQ

Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass sein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu keine "endgültige" Einigung darüber hervorgebracht habe, wie mit dem Iran umzugehen sei, obwohl die Verhandlungen mit Teheran fortgesetzt werden. Die beiden Staatschefs trafen sich privat über zweieinhalb Stunden in Mar-a-Lago, was ihr siebtes Treffen seit Trumps Amtsantritt markierte.

Netanjahu versuchte, die US-Diplomatie mit Iran über Nuklearfragen hinaus zu erweitern, um Begrenzungen bei Raketen und Unterstützung bewaffneter Gruppen einzuschließen, wobei er Israels Sicherheitsbedenken betonte. Trump deutete an, dass ein bevorzugtes Abkommen keine iranischen Atomwaffen oder Raketen beinhalten würde, bot jedoch keine formelle Verpflichtung zu Netanyahus Forderungen. Israel bleibt skeptisch gegenüber einem engen Atomabkommen, das Raketenprogramme oder Unterstützung durch Stellvertreter ignoriert.

Die Gespräche berührten auch Gaza, wo Trump einen Waffenstillstands- und Wiederaufbauplan vorantreibt, obwohl der Fortschritt ins Stocken geraten ist. Die Koordination zwischen den USA und Israel wird fortgesetzt, während die Verhandlungen mit Iran wieder aufgenommen werden, wobei beide Seiten das Teheraner Atomprogramm und die regionalen militärischen Entwicklungen genau beobachten...