Trump und Mamdani finden beim ersten Treffen im Oval Office unerwartete gemeinsame Nenner

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und der designierte Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, hielten am Freitag ein ungewöhnlich herzliches Treffen im Weißen Haus ab und verwandelten ein Jahr scharfer Angriffe in eine der unwahrscheinlichsten politischen Konfrontationen im Jahr 2025.

Trotz monatelanger gegenseitiger Kritik setzten beide Führer auf gemeinsame Prioritäten: New York, populistische Botschaften und die steigenden Lebenshaltungskosten. Die beiden diskutierten Möglichkeiten, Wohnraum, Lebensmittel und Strom erschwinglicher zu machen, wobei Mamdani sich auf republikanische New Yorker konzentrierte, die Trump unterstützten, und deren Bedenken bezüglich der täglichen Ausgaben.

Das Treffen ermöglichte Mamdani auch, seine Bedenken über eine mögliche bundesstaatliche Intervention in der Stadt anzusprechen, während Trump den Moment nutzte, um seine Position hinter dem Resolute Desk zu unterstreichen. Ihre öffentlichen Gespräche deuteten auf einen vorübergehenden Waffenstillstand hin, auch wenn beide weiterhin unter Druck ihrer eigenen politischen Basis stehen. Für mehr Informationen sehen Sie sich das untenstehende Video an.