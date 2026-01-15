Trump und Machado treffen sich am Donnerstag im Weißen Haus, um über die Zukunft Venezuelas zu entscheiden

HQ

Donald Trump soll sich am Donnerstag im Weißen Haus mit Venezuelas führender Oppositionsfigur, María Corina Machado, treffen und damit ein heikles Kapitel in Washingtons Plänen für das ölreiche Land nach der Festnahme von Nicolás Maduro Anfang dieses Monats einschlagen.

Machado, ein Friedensnobelpreisträger und langjähriger Kritiker Maduros, wurde weithin erwartet, eine zentrale Rolle bei einem Übergang zu spielen. Stattdessen hat die Trump-Regierung sie an den Rand gedrängt, indem sie Maduros ehemaligen Vizepräsidenten Delcy Rodríguez als Interimsführerin anerkennt und signalisiert, dass die USA beabsichtigen, Venezuelas politischen und wirtschaftlichen Neustart zu überwachen.

María Corina Machado // Shutterstock

Das Treffen findet statt, während Trump die Beziehungen zu Rodríguez' Lager vertieft, einschließlich eines Abkommens, das venezolanisches Öl in die Vereinigten Staaten leitet und die Einnahmen unter US-Aufsicht stellt. Politische Gefangene werden inzwischen freigelassen, obwohl Menschenrechtsgruppen sagen, dass Hunderte weiterhin im Gefängnis sind.

Machado hat Trump öffentlich gelobt und ihm dafür gedankt, Maduro gestürzt zu haben, während sie darauf besteht, Venezuela zu führen, falls freie Wahlen stattfinden. Ob die Gespräche am Donnerstag ihren Einfluss wiederherstellen oder einfach ihre marginale Rolle unterstreichen, bleibt abzuwarten...

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...