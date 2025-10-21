Trump und Albanese besiegeln Deal mit Seltenen Erden

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Trump und Albanese ein Abkommen zur Stärkung der Lieferketten für Seltene Erden und kritische Mineralien unterzeichnet haben, ein Schritt, der als Gegenmaßnahme gegen den wachsenden Einfluss Pekings angesehen wird. Beide Länder planen große Investitionen in Bergbau- und Verarbeitungsprojekte und bauen gleichzeitig regulatorische Barrieren ab, um die Produktion zu steigern. Die Staats- und Regierungschefs signalisierten auch ihre anhaltende Unterstützung für das AUKUS-U-Boot-Programm und verpflichteten sich zu gemeinsamen Entwicklungs- und Wartungsbemühungen. Dieses Abkommen, so sehen viele, könnte die indopazifische Sicherheits- und Industrielandschaft neu gestalten. Was halten Sie davon?