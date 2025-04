Trump übernimmt das Steuer in den Handelsgesprächen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Japan . In einem Schritt, der Tokio unvorbereitet traf, kündigte Donald Trump am Mittwoch an, er werde persönlich an den Handelsgesprächen zwischen japanischen und amerikanischen Beamten in Washington teilnehmen.

Japan hatte ursprünglich ein weniger öffentliches Treffen erwartet, das sich auf Handel und Investitionen konzentrierte, aber die plötzliche Einmischung des Präsidenten, die den Ton von prozedural zu präsidentiell veränderte, signalisierte eine breitere Agenda, einschließlich der Aufteilung der militärischen Kosten und Währungsfragen.

Angesichts der Zölle auf japanische Exporte und der Tatsache, dass mehr als 75 Länder zu ähnlichen Gesprächen anstehen, scheint Washington seine Position zu nutzen. Japan hingegen versucht, diesen Druck zu bewältigen, indem es Investitionen verspricht und große Zugeständnisse zurückweist.