Trump über Venezuela: "Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, angemessenen und umsichtigen Übergang vollziehen können"

HQ

Im Anschluss an eine der direktesten Interventionen in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 hat Präsident Donald Trump erklärt, dass die Vereinigten Staaten nach der Gefangennahme seines langjährigen Führers Nicolás Maduro vorübergehend die Kontrolle über Venezuela übernehmen werden. Im Gespräch mit Reportern aus seinem Resort Mar-a-Lago in Florida stellte Trump die Entscheidung als notwendigen Schritt dar, um das Land zu stabilisieren und das, was er als sorgfältig kontrollierten Machtwechsel bezeichnete, zu steuern.

"Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang vollziehen können", sagte Trump und argumentierte, dass Washington es sich nicht leisten könne, Venezuela in die Hände eines anderen Führers zu fallen, der die Bedürfnisse seiner Bevölkerung ignorieren könnte. Gemeinsam mit Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth gab der Präsident nur wenige konkrete Details darüber an, wie die Vereinigten Staaten Venezuela regieren würden, solange dessen Institutionen und Militär intakt bleiben.

Trump betonte außerdem Venezuelas riesige Ölreserven und sagte, dass große US-Energieunternehmen hinzugezogen würden, um die zerfallende Ölinfrastruktur des Landes wieder aufzubauen – ein Vorhaben, der Experten zufolge Jahre dauern könnte. Seine wiederholten Verweise auf Öl zogen schnell Kritik hervor, wobei Gegner infrage stellten, ob wirtschaftliche Interessen eine Operation vorantreiben, die die Regierung als Strafverfolgungsmission gegen angebliche Drogenhandelsnetzwerke im Zusammenhang mit Maduro ins Visier genommen hat.

Die Ankündigung hat in Venezuela und weltweit scharfe Reaktionen ausgelöst. Im eigenen Land haben Trumps Bemerkungen, "Bodentruppen" nicht auszuschließen, eine Debatte darüber angefacht, ob die Intervention zu einer langanhaltenden und riskanten US-Präsenz in der Region führen könnte. Für weitere Literatur siehe " Weltführer reagieren auf US-Angriffe in Venezuela und die Festnahme von Maduro und seiner Frau".