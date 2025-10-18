Trump über Maduro: "Er will nicht mit den USA herumspielen"

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade seinen Ton gegenüber dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verschärft und behauptet, der Führer wolle "nicht mit den Vereinigten Staaten herumspielen", während Washington seine Militärpräsenz in der Karibik erhöht. Seine Äußerungen folgten auf Berichte über einen Angriff der Vereinigten Staaten auf ein mutmaßliches Drogenschiff, das mit Venezuela in Verbindung steht, eine Operation, bei der mehrere Menschen getötet wurden. Trump bestätigte auch, dass er verdeckte CIA-Missionen im Land genehmigt hat, was Spekulationen über die Bemühungen der Vereinigten Staaten anheizt, Maduros Griff nach der Macht zu schwächen.