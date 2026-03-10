Trump über Kuba: "Könnte eine freundliche Übernahme sein oder auch nicht"

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, dass Kuba auf humanitärer Ebene in "tiefen Schwierigkeiten" stecke und deutete an, dass die Bemühungen der Vereinigten Staaten, die Insel zu beeinflussen, möglicherweise eine "freundliche Übernahme" darstellen könnten oder auch nicht. Auf einer Pressekonferenz in Doral, Florida, bemerkte Trump, dass Außenminister Marco Rubio die Situation im Griff habe. und fügte hinzu, dass Kubas wirtschaftliche und energiepolitische Probleme schwerwiegend seien.

Wie Trump sagt (via USA Today): "Er kümmert sich darum, und es mag eine freundliche Übernahme sein, es muss keine freundliche Übernahme sein.Wäre eigentlich egal, denn sie sind wirklich unten... Wie man so schön sagt, Dämpfe. Sie haben keine Energie, kein Geld."

Die kubanische Regierung hat keine Gespräche mit den USA bestätigt, obwohl Berichte darauf hindeuten, dass informelle Gespräche mit Raul Guillermo Rodriguez Castro, dem Enkel des ehemaligen kubanischen Präsidenten Raul Castro, stattfinden könnten. Kubanische Exilanten in Miami haben historisch den Sturz der kubanischen Regierung angestrebt, die seit der Revolution von Fidel Castro an der Macht ist.