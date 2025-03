Trump über Iran: "Wenn sie keinen Deal machen, wird es Bombardements geben"

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und den Iran . Donald Trump hat die Spannungen mit dem Iran verschärft und mit Bombenanschlägen und erneuten Sekundärzöllen gedroht, sollte Teheran kein Atomabkommen mit Washington erzielen.

Trotz der entschiedenen Haltung des Iran gegen direkte Gespräche signalisierte Trump, dass die Verhandlungen – wenn auch indirekt – noch andauern. Seine Warnung erinnert an die Politik der Vergangenheit und erinnert an das aggressive Sanktionsregime, das er in seiner ersten Amtszeit verhängt hat.

Da der Iran seine Urananreicherung über die vereinbarten Grenzen hinaus ausweitet, besteht die Besorgnis des Westens über seine nuklearen Ambitionen weiterhin. Im Moment bleibt abzuwarten, ob der Druck Teheran zu Kompromissen oder weiterem Widerstand treiben wird.