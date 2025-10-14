Trump über Hamas: "Wenn sie nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen"

HQ

"Wenn sie nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen. Und es wird schnell und vielleicht gewaltsam geschehen." Dies waren die jüngsten Worte von US-Präsident Donald Trump während eines Treffens mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei im Weißen Haus. "Ich habe mit der Hamas gesprochen und gesagt, dass sie entwaffnen werden, nicht wahr? Ja, Sir, wir werden abrüsten. Das haben sie mir gesagt", fügte Trump hinzu. Seine Äußerungen erfolgten, nachdem ein Waffenstillstandsabkommen, das er mit ausgehandelt hatte, zur Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln und mehrerer palästinensischer Gefangener geführt hatte. Trotzdem hat sich die Hamas noch nicht formell zur Entwaffnung verpflichtet. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!