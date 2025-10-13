Trump über Gaza: "Der Krieg ist vorbei"

HQ

"Der Krieg ist vorbei, das verstehst du." Das waren die jüngsten Worte Trumps, der auf seinem Flug nach Israel das Ende des Gaza-Konflikts verkündete. Ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas hält seit mehreren Tagen, und die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener wird bald erwartet. Nun wird Trump vor dem israelischen Parlament sprechen, bevor er sich den Staats- und Regierungschefs der Welt zu einem Friedensgipfel in Ägypten anschließt. In der gesamten Region steigt der Optimismus, obwohl viele zurückkehrende Bewohner des Gazastreifens von Szenen der Verwüstung und Müdigkeit nach Jahren der Kämpfe berichten. Auf die Frage nach den Aussichten für die Region fügte Trump hinzu: "Ich denke, es wird sich normalisieren." Was halten Sie von seinen jüngsten Worten? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!