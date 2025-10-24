Trump über Drogenschmuggler: "Wir werden einfach Menschen töten. Okay? Sie werden, sozusagen, tot sein."

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade gesagt, er habe nicht die Absicht, den Kongress um eine formelle Erklärung zu bitten, bevor er gegen mutmaßliche Drogenschmuggler im Ausland vorgeht, und fügte die unverblümte Linie hinzu, dass er plane, diejenigen zu töten, die Drogen ins Land bringen. "Ich glaube nicht, dass wir unbedingt eine Kriegserklärung fordern werden, ich denke, wir werden einfach Leute töten, die Drogen in unser Land bringen. Okay? Wir werden sie töten. Sie werden tot sein", sagte der Präsident. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter dem folgenden Link tun. Go!